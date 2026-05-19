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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, K13/ Auto kommt von Straße ab

Coesfeld (ots)

Ein alkoholisierter 48-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen ist am Montag (18.05.26) vom Erbdrostenweg abgekommen. Gegen 18.50 Uhr befuhr er diesen in Fahrtrichtung Klosterstraße und kam im Bereich einer Kreuzung ins Schleudern. Dort kollidierte das Auto mit mehreren Verkehrszeichen, einer Laterne und einem Leitpfosten.

Der Lüdinghauser fuhr zunächst zurück in Richtung Erbdrostenweg, blieb jedoch nach etwa 200 Meter stehen. Nach dem Unfall montierte der 48-Jährige die Kennzeichen ab und warf diese in einen angrenzenden Graben. Zeugen verständigten die Polizei.

Die eingetroffenen Polizisten trafen den verletzten Mann unmittelbar neben seinem Auto an. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Zudem stellten Polizisten den Führerschein des Lüdinghausers sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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