Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Abschluss des Grundausbildungslehrgangs "B1 2/2024" - Neue Einsatzkräfte für die Feuerwehr Bergisch Gladbach

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Bergisch Gladbach (ots)

Für die Feuerwehr Bergisch Gladbach war der gestrige Tag ein bedeutender Meilenstein: Nach 18-monatiger Ausbildung haben die Teilnehmenden des Grundausbildungslehrgangs "B1 2/2024" ihre Laufbahnprüfung erfolgreich bestanden. Im Rahmen einer Feierstunde wurden ihnen im Beisein ihrer Angehörigen die Urkunden überreicht.

Die Übergabe der Urkunden sowie die anschließenden Beförderungen zum Brandmeister für die Teilnehmenden der öffentlichen Feuerwehren erfolgten gemeinsam durch den Feuerschutzdezernenten Thore Eggert und den Leiter der Feuerwehr, Jörg Köhler.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach freut sich besonders über fünf neue Feuerwehrbeamte, die ab sofort ihren Dienst auf den Feuer- und Rettungswachen aufnehmen und die Einsatzbereitschaft der Stadt weiter stärken.

Neben den Kräften aus Bergisch Gladbach nahmen auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Feuerwehren Köln und Wermelskirchen sowie von Werkfeuerwehren an dem Lehrgang teil.

Im gleichen Rahmen konnten vier neue Auszubildende bei der Feuerwehr Bergisch Gladbach begrüßt werden. Sie wurden durch den Leiter der Feuerwehr vereidigt und damit in das Beamtenverhältnis auf Widerruf übernommen. Für sie beginnt nun offiziell die 18-monatige Grundausbildung im feuerwehrtechnischen Dienst.

Ein besonderer Moment der Veranstaltung war zudem die Ehrung von Herrn Martin Bolte, der für seine 25-jährige Dienstzeit bei der Stadt Bergisch Gladbach ausgezeichnet wurde.

Ein ausdrücklicher Dank gilt der Feuerwehr Köln für die vertrauensvolle und bewährte Zusammenarbeit im Rahmen des Kooperationslehrgangs sowie dem engagierten und professionellen Ausbilderteam der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule der Feuerwehr Bergisch Gladbach.

Ausbildung im B1-Lehrgang in Nordrhein-Westfalen

Der sogenannte B1-Lehrgang bildet in Nordrhein-Westfalen die Grundlage für die Laufbahnausbildung im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. In einem Zeitraum von rund 18 Monaten werden umfassende theoretische und praktische Kenntnisse vermittelt. Dazu zählen insbesondere die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung, der Rettungsdienst, der Umgang mit ABC-Gefahren, Einsatzlehre, Taktik sowie rechtliche Grundlagen. Ergänzt wird die Ausbildung durch intensive praktische Übungseinheiten und Wachpraktika, um die Teilnehmenden gezielt auf den Einsatzdienst vorzubereiten.

Feuerwehr- und Rettungsdienstschule Bergisch Gladbach

Die Feuerwehr- und Rettungsdienstschule der Feuerwehr Bergisch Gladbach ist ein zentraler Baustein für eine leistungsfähige Gefahrenabwehr in der Stadt. Sie gewährleistet eine qualitativ hochwertige Ausbildung sowohl für die Berufsfeuerwehr als auch für die Freiwillige Feuerwehr.

Der Schwerpunkt liegt auf der Qualifizierung eigener Nachwuchskräfte. Darüber hinaus werden regelmäßig auch externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus anderen Feuerwehren sowie Werkfeuerwehren ausgebildet. Dies stärkt die interkommunale Zusammenarbeit und ermöglicht gleichzeitig eine wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ausbildungsinfrastruktur durch entsprechende Kostenerstattung.

Mit der erfolgreichen Durchführung des Lehrgangs und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Ausbildung sichert die Feuerwehr Bergisch Gladbach nachhaltig die Einsatzbereitschaft und Professionalität ihrer Kräfte - zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger der Stadt. (es)

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