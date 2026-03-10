Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Fensterscheibe einer Buchhandlung beschädigt (0059662/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte beschädigten in der Kronengasse die Fensterscheibe einer Buchhandlung auf bislang unbekannte Weise. Die Beschädigung wurde am Freitag (06.03.2026) festgestellt. Durch die Tat entstand erheblicher Sachschaden an der Doppelverglasung, sodass der Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt wird. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

