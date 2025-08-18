Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei verhaftet Kofferdiebe

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (15. August) hat ein 38-jähriger Marokkaner, im Nürnberger Hauptbahnhof, einer 35-jährigen Deutschen den Koffer gestohlen und ihn anschließend einem 19-jährigen Komplizen übergeben. Die Bundespolizei konnte die Diebe, unter zur Hilfenahme der Bahnhofskameras stellen und einem Strafermittlungsverfahren zuführen.

Die 35-jährige Frau meldete am frühen Abend bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg den Diebstahl ihres Koffers. Die Beamten führten sofort eine Auswertung der Videoaufnahmen der Bahnhofskameras durch und erkannten den Diebstahl des Koffers durch den 38-Jährigen zweifelsfrei. Auf seinem Fluchtweg traf der Marokkaner am Südausgang des Hauptbahnhofs seinen 19-jährigen Komplizen und überreichte diesem den Koffer Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern war erfolgreich. Bereits nach einer Viertelstunde konnte eine Streife der Bundespolizei die beiden Männer stellen und vorläufig festnehmen. Der Koffer blieb jedoch verschwunden und bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Der Wert des Koffers samt Inhalt beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Bundespolizei ermittelt gegen die beiden Männer nun wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell