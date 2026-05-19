Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern/ Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in - Polizei bittet um Hinweise

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Coesfeld (ots)

Am vergangenen Wochenende (15.05.- 17.05.) ist es sowohl an Stromkästen in der Geiststraße und der Straße Auf der Rulle als auch an der Bushaltestelle "Mense Mühle" in Ascheberg, Ortsteil Herbern, zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Auf einem der beiden Kästen ist der Schriftzug "Nationalrevolutionäre Jugend" und die Zahlen "1161", und auf dem anderen die Buchstaben "NRJ" und das Symbol des "Dritten Weges" angebracht worden. Die Schriftzüge wurden jeweils in roter und zum Teil in weißer Farbe geschrieben. Zudem wurden im Bereich der Südstraße/Werner Straße diverse Aufkleber mit rechtsradikalen Inhalten festgestellt.

Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

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