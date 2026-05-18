Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, L810/ Unfall verursacht und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall ist der bislang unbekannte Fahrer eines Autos geflüchtet. Gegen 3.20 Uhr befuhr dieser am Sonntag (17.05.26) die Landstraße in Fahrtrichtung Senden. Der Fahrer geriet auf die Bankette, verlor die Kontrolle und geriet in den angrenzenden Straßengraben. Im weiteren Verlauf kam das Auto auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein Zeuge sprach vor Ort mit einer Person, die kurz zuvor die Polizei gerufen habe. Der Mann fuhr in einem silbernen VW Golf weg. Er wird als männlich, schwarz, 40-50 Jahre beschrieben und trug eine schwarze Jacke. Die Polizei in Lüdinghausen bittet den Mann und weitere Zeugen, sich unter 02591-793711 zu melden.

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