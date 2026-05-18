POL-COE: Havixbeck, Dionysiusstraße/ Schwarzer Audi A6 beschädigt

Coesfeld (ots) - In Welte sind Unbekannte am Samstag (16.05.26) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 9.50 Uhr und 10.10 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf. Ob etwas entwendet worden ist, steht derzeit nicht fest. Eine Zeuge beobachtete, wie zwei Männer (einer mit Vollbart) in ein Auto eingestiegen und weggefahren sind. Auf dem Fahrersitz saß eine weitere männliche Person mit Vollbart. Alle drei hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei in Dülmen bittet ...

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