POL-COE: Havixbeck, Dionysiusstraße/ Schwarzer Audi A6 beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag (17.05.26) einen schwarzen Audi A6 an der Dionysiusstraße beschädigt. Zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr stand das Auto auf einer Zufahrt. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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