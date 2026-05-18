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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Welte/ Einbruch

Coesfeld (ots)

In Welte sind Unbekannte am Samstag (16.05.26) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 9.50 Uhr und 10.10 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf. Ob etwas entwendet worden ist, steht derzeit nicht fest.

Eine Zeuge beobachtete, wie zwei Männer (einer mit Vollbart) in ein Auto eingestiegen und weggefahren sind. Auf dem Fahrersitz saß eine weitere männliche Person mit Vollbart. Alle drei hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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