POL-COE: Billerbeck, Steenpättken/ Verdacht der Drogenfahrt
Coesfeld (ots)
Am Steenpättken stoppte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag (17.05.26) einen 19-jährigen Autofahrer aus Billerbeck gegen 12.10 Uhr. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Der Billerbecker musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Beamten untersagten dem 19-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.
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