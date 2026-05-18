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Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Steenpättken/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Am Steenpättken stoppte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag (17.05.26) einen 19-jährigen Autofahrer aus Billerbeck gegen 12.10 Uhr. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Der Billerbecker musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Beamten untersagten dem 19-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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