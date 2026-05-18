Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Bahnhofsweg/ Mauer beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Fahrer fuhr am Samstag (16.05.26) mit einem Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer am Bahnhofsweg und beschädigte diese stark. Anschließend entfernte der Verursacher sich. Die Unfallzeit liegt zwischen 1.10 Uhr und 1.15 Uhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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