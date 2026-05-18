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Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Bahnhofsweg/ Mauer beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Fahrer fuhr am Samstag (16.05.26) mit einem Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer am Bahnhofsweg und beschädigte diese stark. Anschließend entfernte der Verursacher sich. Die Unfallzeit liegt zwischen 1.10 Uhr und 1.15 Uhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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