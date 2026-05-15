POL-COE: Lüdinghausen, Julius-Maggi-Straße/ Schwarzer Seat Ibiza beschädigt

Coesfeld (ots) - Streifenwagenbesatzungen haben zwei Autofahrer gestoppt. Gegen 17 Uhr am Mittwoch (13.05.26) hielt ein Streifenwagen-Team einen 36-jährigen Autofahrer aus London an der L600 in Lette an. Er gab an, am Abend zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens musste der Mann eine Sicherheitsleistung ...

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