POL-COE: Lüdinghausen, Julius-Maggi-Straße/ Schwarzer Seat Ibiza beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (15.05.26) auf einem Parkplatz an der Julius-Maggi-Straße eine schwarzen Seat Ibiza beschädigt. Zwischen 3.45 Uhr und 8.15 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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