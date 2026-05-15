Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Verdacht der Drogenfahrten

Coesfeld (ots)

Streifenwagenbesatzungen haben zwei Autofahrer gestoppt. Gegen 17 Uhr am Mittwoch (13.05.26) hielt ein Streifenwagen-Team einen 36-jährigen Autofahrer aus London an der L600 in Lette an. Er gab an, am Abend zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens musste der Mann eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Gegen 11.10 Uhr wurde am Donnerstag (14.05.26) ein 31-jähriger Coesfelder an der Alten Münsterstraße gestoppt. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Der Coesfelder musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

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