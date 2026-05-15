POL-COE: Ascheberg, Mühlenstraße/ Auto aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Donnerstag (14.05.26) das Fenster der Beifahrerseite eines blauen Ford Fiesta an der Mühlenstraße eingeschlagen. Zwischen 13 Uhr und 14.20 Uhr liegt die Tatzeit. Die Täter entwendeten eine Bauchtasche. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.
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