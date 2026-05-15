PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Mühlenstraße/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (14.05.26) das Fenster der Beifahrerseite eines blauen Ford Fiesta an der Mühlenstraße eingeschlagen. Zwischen 13 Uhr und 14.20 Uhr liegt die Tatzeit. Die Täter entwendeten eine Bauchtasche. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 13:50

    POL-COE: Senden, L550/ Unfallbeteiligter gesucht

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 7.35 Uhr befuhr am Mittwoch (13.05.26) eine 15-jährige Sendenerin mit ihrem Kleinkraftrad die Havixbecker Straße. An der Kreuzung zur L550 wollte sie links auf die Landstraße abbiegen. In dem Moment fuhr ein Auto rechtsseitig an ihr vorbei. Dadurch erschrak die Jugendliche und stürzte. Ob ein Kontakt mit dem Auto stattgefunden hat, ist ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 13:39

    POL-COE: Nordkirchen, Bergstraße/Rotlicht missachtet und Kind angefahren

    Coesfeld (ots) - Ein Vierjähriger Junge aus Nordkirchen wartete am Mittwoch (13.05.) gegen 08:30 Uhr zunächst gemeinsam mit seiner Mutter an der Fußgängerampel in Höhe des Kindergartens an der Bergstraße. Als die Ampel für die Fußgänger auf Grünlicht schaltete, betrat der Junge die Fahrbahn. Dabei wurde er von einem Ford Transit touchiert, der auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren