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POL-COE: Olfen, Vinnum, Borker Landweg/ Auto kommt von Straße ab

POL-COE: Olfen, Vinnum, Borker Landweg/ Auto kommt von Straße ab
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Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Mittwoch (13.05.26) vom Borker Landweg abgekommen. Gegen 13.30 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Selm den Borker Landweg in Richtung Vinnum. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam sie nach rechts von der Straße ab und im Graben zum Stehen. Durch den Unfall erlitt sie Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam die Selmerin in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme bis circa 14.55 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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