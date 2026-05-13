POL-COE: Havixbeck, Blickallee/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Blickallee das Fenster einer Metzgereifiliale aufgehebelt. Zwischen 21 Uhr am Dienstag (12.05.26) und 6.45 Uhr am Mittwoch (13.05.26) liegt die Tatzeit. Nach derzeitigen Angaben wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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