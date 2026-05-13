POL-COE: Havixbeck, Blickallee/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Ein aufmerksamer elfjähriger Junge aus Senden beobachtete am 10.05.2026, gegen 18.00 Uhr, einen Verkehrsunfall. Ein brauner VW mit Recklinghäuser-Kennzeichen fuhr zu diesem Zeitpunkt beim Wenden gegen ein Verkehrszeichen in einem Baustellenbereich der Münsterstraße und beschädigte dieses. Zwei männliche Personen stiegen aus und betrachteten den ...

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