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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Blickallee/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Blickallee das Fenster einer Metzgereifiliale aufgehebelt. Zwischen 21 Uhr am Dienstag (12.05.26) und 6.45 Uhr am Mittwoch (13.05.26) liegt die Tatzeit. Nach derzeitigen Angaben wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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