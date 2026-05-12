POL-COE: Coesfeld, Kleine Heide/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind in den Sanitärbereich der Maria-Frieden-Grundschule eingebrochen. Zwischen 00.00 Uhr am Freitag (08.05.26) und 10.55 Uhr am Dienstag (12.05.26) öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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