POL-COE: Coesfeld, Kleine Heide/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung einen vermissten 83-jährigen Coesfelder. Die bisherige Suche verlief ohne Ergebnis. Der Mann verließ am Sonntag (10.05.26) das Haus gegen 10.30 Uhr. Er fuhr mit einem schwarzen Volvo XC40 weg, um ein Boulturnier an der Sentruper Höhe in Münster aufzusuchen. Der Coesfelder ist nicht wie gewohnt zur Wohnanschrift zurückgekehrt. Den bisher ...

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