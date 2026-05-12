PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kleine Heide/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in den Sanitärbereich der Maria-Frieden-Grundschule eingebrochen. Zwischen 00.00 Uhr am Freitag (08.05.26) und 10.55 Uhr am Dienstag (12.05.26) öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 11:07

    POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Elfjähriger Sendener liefert Beweisfotos an die Polizei

    Coesfeld (ots) - Ein aufmerksamer elfjähriger Junge aus Senden beobachtete am 10.05.2026, gegen 18.00 Uhr, einen Verkehrsunfall. Ein brauner VW mit Recklinghäuser-Kennzeichen fuhr zu diesem Zeitpunkt beim Wenden gegen ein Verkehrszeichen in einem Baustellenbereich der Münsterstraße und beschädigte dieses. Zwei männliche Personen stiegen aus und betrachteten den ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 10:06

    POL-COE: Coesfeld/ Nachtragsmeldung: Vermisster mit Öffentlichkeitsfahndung gesucht

    Coesfeld (ots) - Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 5914751 Eine Zeugin hat den 83-jährigen Coesfelder in Münster aufgefunden. Er ist gesundheitlich beeinträchtigt und befindet sich nun in einem Krankenhaus. Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit aufgehoben. Ursprungsmeldung: Die Polizei sucht mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung einen vermissten 83-jährigen ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 21:03

    POL-COE: Coesfeld/ Vermisster mit Öffentlichkeitsfahndung gesucht

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung einen vermissten 83-jährigen Coesfelder. Die bisherige Suche verlief ohne Ergebnis. Der Mann verließ am Sonntag (10.05.26) das Haus gegen 10.30 Uhr. Er fuhr mit einem schwarzen Volvo XC40 weg, um ein Boulturnier an der Sentruper Höhe in Münster aufzusuchen. Der Coesfelder ist nicht wie gewohnt zur Wohnanschrift zurückgekehrt. Den bisher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren