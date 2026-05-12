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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Elfjähriger Sendener liefert Beweisfotos an die Polizei

Coesfeld (ots)

Ein aufmerksamer elfjähriger Junge aus Senden beobachtete am 10.05.2026, gegen 18.00 Uhr, einen Verkehrsunfall. Ein brauner VW mit Recklinghäuser-Kennzeichen fuhr zu diesem Zeitpunkt beim Wenden gegen ein Verkehrszeichen in einem Baustellenbereich der Münsterstraße und beschädigte dieses. Zwei männliche Personen stiegen aus und betrachteten den Schaden. Als der Junge bemerkte, dass die beiden Männer nicht die Polizei hinzuriefen, sondern vom Unfallort flüchteten, reagierte er schnell. Er fotografierte das Kennzeichen des Autos und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten bedankten sich bei dem jungen Zeugen für sein vorbildliches Einschreiten. Schließlich lieferte er ihnen einen ganz konkreten Ansatz für die weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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