FW Pforzheim: Reizender Geruch in einer Schule in Pforzheim

Pressebericht (ots)

Um 11:50 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle gemeldet, dass in der Osterfeldschule ein reizender Geruch festzustellen wäre und mehrere Schülerinnen und Schüler über Reizungen der Atemwege klagen würden. Die Leitstelle alarmierte ein größeres Aufgebot an Kräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Pforzheim. Bereits drei Minuten nach dem Alarm trafen die ersten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr an der Schule ein und verschafften sich einen Überblick. Insgesamt 31 Schülerinnen und Schüler aus zwei Klassen wurden durch den Leitenden Notarzt mit Unterstützung des Rettungsdienstes und Kräften der Berufsfeuerwehr gesichtet. Vorsorglich stand neben zahlreichen Rettungsmitteln von ASB und DRK auch der Feuerwehrbus bereit. Niemand musste weitergehend medizinisch behandelt werden. Als Ursache wird die Verwendung von Reizgas vermutet, andere Ursachen konnten von der Feuerwehr nicht festgestellt werden.

