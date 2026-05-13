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POL-COE: Lüdinghausen, K13, Berenbrock/ Auto kommt von Straße ab

POL-COE: Lüdinghausen, K13, Berenbrock/ Auto kommt von Straße ab
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Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Dienstag (12.05.26) von der K13 abgekommen. Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Lüdinghauser die Straße in Richtung Lüdinghausen. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam er über mehrere Hundert Meter mehrfach von der Fahrbahn ab und abschließend in einem Zaun einer Weide zum Stehen. Dabei erlitt der Lüdinghauser Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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