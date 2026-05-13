Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Bergstraße/Rotlicht missachtet und Kind angefahren

Coesfeld (ots)

Ein Vierjähriger Junge aus Nordkirchen wartete am Mittwoch (13.05.) gegen 08:30 Uhr zunächst gemeinsam mit seiner Mutter an der Fußgängerampel in Höhe des Kindergartens an der Bergstraße.

Als die Ampel für die Fußgänger auf Grünlicht schaltete, betrat der Junge die Fahrbahn. Dabei wurde er von einem Ford Transit touchiert, der auf der Bergstraße in Richtung Selm unterwegs war.

Der Vierjährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer des Ford, ein 70-jähriger Mann aus Selm, bei Rotlicht über die Ampel gefahren.

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