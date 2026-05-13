Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, L550/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 7.35 Uhr befuhr am Mittwoch (13.05.26) eine 15-jährige Sendenerin mit ihrem Kleinkraftrad die Havixbecker Straße. An der Kreuzung zur L550 wollte sie links auf die Landstraße abbiegen. In dem Moment fuhr ein Auto rechtsseitig an ihr vorbei. Dadurch erschrak die Jugendliche und stürzte. Ob ein Kontakt mit dem Auto stattgefunden hat, ist aktuell nicht bekannt. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen, wollte aber eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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