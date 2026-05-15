PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt/ Unfall verursacht und geflüchtet

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt/ Unfall verursacht und geflüchtet
  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Ein beschädigten grauen Opel Corsa ließ eine unbekannte Person in der Nacht auf Donnerstag (14.05.26) kurz hinter der Gemeindegrenze an der Straße Im Mersch in Ascheberg zurück. Zuvor befuhr diese die Münsterstraße in Senden in Richtung Nordkirchen und kam in der Oberbauerschaft Ottmarsbocholt von der Fahrbahn ab. Dabei durchstieß das Auto einen Zaun, rammte zwei Bäume und kam zum Stehen. Dann wendete die unbekannte Person das Fahrzeug und fuhr durch eine Hecke über das Tor zurück auf die Straße. Die Fahrt erstreckte sich dann über Im Mersch, bis dieses aufgrund der Beschädigungen zum Stehen kam. Der Fahrer entfernte die Kennzeichen, machte die Umweltplakete unkenntlich und flüchtete. Ein Hubschrauber unterstützte bei der Fahndung, die ergebnislos verlief.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - normale Größe und Statur
   - dunkle Hose, helleres Oberteil

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 07:36

    POL-COE: Coesfeld/ Verdacht der Drogenfahrten

    Coesfeld (ots) - Streifenwagenbesatzungen haben zwei Autofahrer gestoppt. Gegen 17 Uhr am Mittwoch (13.05.26) hielt ein Streifenwagen-Team einen 36-jährigen Autofahrer aus London an der L600 in Lette an. Er gab an, am Abend zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens musste der Mann eine Sicherheitsleistung ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 07:21

    POL-COE: Ascheberg, Mühlenstraße/ Auto aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag (14.05.26) das Fenster der Beifahrerseite eines blauen Ford Fiesta an der Mühlenstraße eingeschlagen. Zwischen 13 Uhr und 14.20 Uhr liegt die Tatzeit. Die Täter entwendeten eine Bauchtasche. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren