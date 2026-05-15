Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt/ Unfall verursacht und geflüchtet

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Coesfeld (ots)

Ein beschädigten grauen Opel Corsa ließ eine unbekannte Person in der Nacht auf Donnerstag (14.05.26) kurz hinter der Gemeindegrenze an der Straße Im Mersch in Ascheberg zurück. Zuvor befuhr diese die Münsterstraße in Senden in Richtung Nordkirchen und kam in der Oberbauerschaft Ottmarsbocholt von der Fahrbahn ab. Dabei durchstieß das Auto einen Zaun, rammte zwei Bäume und kam zum Stehen. Dann wendete die unbekannte Person das Fahrzeug und fuhr durch eine Hecke über das Tor zurück auf die Straße. Die Fahrt erstreckte sich dann über Im Mersch, bis dieses aufgrund der Beschädigungen zum Stehen kam. Der Fahrer entfernte die Kennzeichen, machte die Umweltplakete unkenntlich und flüchtete. Ein Hubschrauber unterstützte bei der Fahndung, die ergebnislos verlief.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - normale Größe und Statur - dunkle Hose, helleres Oberteil

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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