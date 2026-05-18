POL-COE: Coesfeld, Dreischkamp/ Schwarzer Skoda Enyaq beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Parkplatz der Fabrik hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Skoda Enyaq beschädigt. Passiert ist das zwischen 23.30 Uhr am Samstag (16.05.26) und 4.45 Uhr am Sonntag (17.05.26). Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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