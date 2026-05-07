PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto - Trickdiebstahl - Diebstahl von Fahrrädern - E-Scooter entwendet

Fulda (ots)

Diebstahl aus Auto

Fulda. Am Dienstag (05.05.), im Zeitraum von 7.40 Uhr bis 14 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf nicht bekannte Weise Zugriff zum Innenraum eines in der Magdeburger Straße geparkten 1er BMW und entwendeten hieraus eine Geldbörse, eine Aux-Kabel und ein Parfum. Mit der hierbei erlangten EC-Karte erwarben die Täter im Anschluss Zigaretten. In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

   - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw
   - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist
   - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickdiebstahl

Fulda. Am Mittwoch (06.05.), gegen 9.45 Uhr, wurde eine 83-jährige Frau auf einem Parkplatz des Klinikums in der Pacelliallee durch eine derzeit unbekannte männliche Person angesprochen und dabei um Kleingeld für den Parkautomaten gebeten. Im Verlauf des Gespräches nahm der Mann - unter dem Vorwand das Münzgeld zu entnehmen - die Geldbörse der Dame kurzzeitig an sich. Erst später bemerkte die 83-Jährige das Fehlen von 90 Euro Scheingeld. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 185 cm groß, kurze hellbraune Haare, gepflegtes Erscheinungsbild

Ihre Polizei rät:

   - Seien Sie achtsam, wenn Unbekannte Sie auf Parkplätzen nach 
     Wechselgeld fragen
   - Trickdiebe versuchen immer in Ihre Nähe zu kommen, um unbemerkt 
     beispielsweise Geld aus ihrem Portemonnaie zu nehmen. Halten Sie
     die Person auf Abstand.
   - Taschendiebe lassen sich oft an einem typisch suchenden Blick 
     erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und 
     schauen eher nach der Beute

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Fahrrädern

Fulda. Am Mittwoch (06.05.), gegen 13.50 Uhr, entwendete eine unbekannte männliche Person ein in der Kanalstraße abgestelltes Fahrrad der Marke Winora (Modell iX 10) und flüchtete damit in Richtung Fuldaaue. Polizeibeamte fanden das Fahrrad in der Folge auf und händigten es der Eigentümerin aus. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 30 Jahre alt, "Boxerschnitt".

Neuhof. Auch in der Johannes-Kepler-Straße in Neuhof war am Mittwoch (06.05.), im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr, ein blau/silbernes Mountainbike das Ziel der Langfinger. Die Unbekannten brachen dabei ein Spiralschloss auf entwendeten das Fahrrad anschließend von einem Fahrradständer auf einem Schulgelände.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter entwendet

Fulda. Ein unbekannte männliche Person entwendete am Mittwochmorgen (06.05.), gegen 9.50 Uhr, einen in der Heinrichstraße abgestellten E-Scooter der Marke Segway (Modell: 1958) mit dem Versicherungskennzeichen 000-HRP. Der Mann war dabei mit einer grauen Jogginghose und einem grauen Kapuzenshirt bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 16:32

    POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hünfeld, Wohngebiet Herderring

    Fulda (ots) - Hünfeld. Zwischen Donnerstag (30.04.) und Montag (04.05.) ereignete sich im Bereich der Stadt Hünfeld in der Straße Herderring eine Unfallflucht. Ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug ist vermutlich beim Rangieren, gegebenenfalls mit einem Anhänger, gegen einen geparkten silber-farbenen PKW Skoda gefahren und hat diesen an der Fahrertür deutlich ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 14:40

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (30.04.), 15.30 Uhr, bis Samstag (02.05.), 11.45 Uhr, parkte ein Opel-Kombi-Fahrer aus Bad Hersfeld am rechten Fahrbahnrand der Straße "Falkenblick". Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Kotflügel des parkenden Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 12:00

    POL-OH: Versuchter Einbruch in Wohnung

    Vogelsberg (ots) - Alsfeld. Am Dienstag (05.05.), in der Zeit von 5.30 Uhr bis 15 Uhr, versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hochstraße zu verschaffen, indem sie an der Wohnungstür hebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorgaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren