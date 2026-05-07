Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto - Trickdiebstahl - Diebstahl von Fahrrädern - E-Scooter entwendet

Fulda (ots)

Diebstahl aus Auto

Fulda. Am Dienstag (05.05.), im Zeitraum von 7.40 Uhr bis 14 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf nicht bekannte Weise Zugriff zum Innenraum eines in der Magdeburger Straße geparkten 1er BMW und entwendeten hieraus eine Geldbörse, eine Aux-Kabel und ein Parfum. Mit der hierbei erlangten EC-Karte erwarben die Täter im Anschluss Zigaretten. In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickdiebstahl

Fulda. Am Mittwoch (06.05.), gegen 9.45 Uhr, wurde eine 83-jährige Frau auf einem Parkplatz des Klinikums in der Pacelliallee durch eine derzeit unbekannte männliche Person angesprochen und dabei um Kleingeld für den Parkautomaten gebeten. Im Verlauf des Gespräches nahm der Mann - unter dem Vorwand das Münzgeld zu entnehmen - die Geldbörse der Dame kurzzeitig an sich. Erst später bemerkte die 83-Jährige das Fehlen von 90 Euro Scheingeld. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 185 cm groß, kurze hellbraune Haare, gepflegtes Erscheinungsbild

Ihre Polizei rät:

- Seien Sie achtsam, wenn Unbekannte Sie auf Parkplätzen nach Wechselgeld fragen - Trickdiebe versuchen immer in Ihre Nähe zu kommen, um unbemerkt beispielsweise Geld aus ihrem Portemonnaie zu nehmen. Halten Sie die Person auf Abstand. - Taschendiebe lassen sich oft an einem typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Fahrrädern

Fulda. Am Mittwoch (06.05.), gegen 13.50 Uhr, entwendete eine unbekannte männliche Person ein in der Kanalstraße abgestelltes Fahrrad der Marke Winora (Modell iX 10) und flüchtete damit in Richtung Fuldaaue. Polizeibeamte fanden das Fahrrad in der Folge auf und händigten es der Eigentümerin aus. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 30 Jahre alt, "Boxerschnitt".

Neuhof. Auch in der Johannes-Kepler-Straße in Neuhof war am Mittwoch (06.05.), im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr, ein blau/silbernes Mountainbike das Ziel der Langfinger. Die Unbekannten brachen dabei ein Spiralschloss auf entwendeten das Fahrrad anschließend von einem Fahrradständer auf einem Schulgelände.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter entwendet

Fulda. Ein unbekannte männliche Person entwendete am Mittwochmorgen (06.05.), gegen 9.50 Uhr, einen in der Heinrichstraße abgestellten E-Scooter der Marke Segway (Modell: 1958) mit dem Versicherungskennzeichen 000-HRP. Der Mann war dabei mit einer grauen Jogginghose und einem grauen Kapuzenshirt bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Marc Leipold)

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