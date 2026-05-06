POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hünfeld, Wohngebiet Herderring
Fulda (ots)
Hünfeld. Zwischen Donnerstag (30.04.) und Montag (04.05.) ereignete sich im Bereich der Stadt Hünfeld in der Straße Herderring eine Unfallflucht. Ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug ist vermutlich beim Rangieren, gegebenenfalls mit einem Anhänger, gegen einen geparkten silber-farbenen PKW Skoda gefahren und hat diesen an der Fahrertür deutlich beschädigt. Es entstand Sachschaden von mindestens 1000,- Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter 06652 / 96580 zu melden.
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