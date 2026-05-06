PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hünfeld, Wohngebiet Herderring

Fulda (ots)

Hünfeld. Zwischen Donnerstag (30.04.) und Montag (04.05.) ereignete sich im Bereich der Stadt Hünfeld in der Straße Herderring eine Unfallflucht. Ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug ist vermutlich beim Rangieren, gegebenenfalls mit einem Anhänger, gegen einen geparkten silber-farbenen PKW Skoda gefahren und hat diesen an der Fahrertür deutlich beschädigt. Es entstand Sachschaden von mindestens 1000,- Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter 06652 / 96580 zu melden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 14:40

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (30.04.), 15.30 Uhr, bis Samstag (02.05.), 11.45 Uhr, parkte ein Opel-Kombi-Fahrer aus Bad Hersfeld am rechten Fahrbahnrand der Straße "Falkenblick". Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Kotflügel des parkenden Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 12:00

    POL-OH: Versuchter Einbruch in Wohnung

    Vogelsberg (ots) - Alsfeld. Am Dienstag (05.05.), in der Zeit von 5.30 Uhr bis 15 Uhr, versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hochstraße zu verschaffen, indem sie an der Wohnungstür hebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorgaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 12:00

    POL-OH: Farbschmiererei auf Schulhof

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Ludwigsau. In der Nacht von Montag (04.05.), 17 Uhr, auf Dienstag (05.05.), 06.30 Uhr, beschmierten Unbekannte mehrere Fenster und Türen einer Schule in der Lutherstraße in Friedlos mit grüner Farbe. Hierdurch entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren