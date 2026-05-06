PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (30.04.), 15.30 Uhr, bis Samstag (02.05.), 11.45 Uhr, parkte ein Opel-Kombi-Fahrer aus Bad Hersfeld am rechten Fahrbahnrand der Straße "Falkenblick". Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Kotflügel des parkenden Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 12:00

    POL-OH: Versuchter Einbruch in Wohnung

    Vogelsberg (ots) - Alsfeld. Am Dienstag (05.05.), in der Zeit von 5.30 Uhr bis 15 Uhr, versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hochstraße zu verschaffen, indem sie an der Wohnungstür hebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorgaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 12:00

    POL-OH: Farbschmiererei auf Schulhof

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Ludwigsau. In der Nacht von Montag (04.05.), 17 Uhr, auf Dienstag (05.05.), 06.30 Uhr, beschmierten Unbekannte mehrere Fenster und Türen einer Schule in der Lutherstraße in Friedlos mit grüner Farbe. Hierdurch entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 12:00

    POL-OH: Körperverletzung am Busbahnhof - Einbruch in Fahrschule

    Fulda (ots) - Körperverletzung am Busbahnhof Fulda. Am Dienstag (05.05.), gegen 21 Uhr, näherte sich eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe einem 20-Jährigen, der am Busbahnhof auf seinen Bus wartete. Aus bislang unklaren Gründen gerieten beide Parteien zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlugen drei der unbekannten Personen mehrfach mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren