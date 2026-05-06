POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Osthessen (ots)
Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten
Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (30.04.), 15.30 Uhr, bis Samstag (02.05.), 11.45 Uhr, parkte ein Opel-Kombi-Fahrer aus Bad Hersfeld am rechten Fahrbahnrand der Straße "Falkenblick". Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Kotflügel des parkenden Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de.
(Polizeistation Bad Hersfeld)
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