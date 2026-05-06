POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Vogelsberg (ots) - Alsfeld. Am Dienstag (05.05.), in der Zeit von 5.30 Uhr bis 15 Uhr, versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hochstraße zu verschaffen, indem sie an der Wohnungstür hebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorgaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund ...

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