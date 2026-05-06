Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Wohnung

Vogelsberg (ots)

Alsfeld. Am Dienstag (05.05.), in der Zeit von 5.30 Uhr bis 15 Uhr, versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hochstraße zu verschaffen, indem sie an der Wohnungstür hebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorgaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell