Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung am Busbahnhof - Einbruch in Fahrschule

Fulda (ots)

Körperverletzung am Busbahnhof

Fulda. Am Dienstag (05.05.), gegen 21 Uhr, näherte sich eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe einem 20-Jährigen, der am Busbahnhof auf seinen Bus wartete. Aus bislang unklaren Gründen gerieten beide Parteien zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlugen drei der unbekannten Personen mehrfach mit Fäusten auf den 20-Jährigen ein, bis dieser zu Boden fiel. Anschließend traten sie weiter auf ihn ein. Erst durch das Eingreifen eines Passanten ließen die Täter von dem Geschädigten ab und flüchteten in Richtung Stadtschloss. Der verletzte Mann wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 15 bis 18 Jahre alt, dunkle Oberbekleidung; zwei Personen trugen helle Jeans, eine weitere Person eine Adidas-Jogginghose mit seitlichen Streifen. Gegen die Täter wird nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Videomaterial des Vorfalls haben wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Fahrschule

Hünfeld. Im Zeitraum von Montag (04.05.), 19 Uhr, bis Dienstag (05.05.), 14.10 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Betriebsräumlichkeiten einer Fahrschule in der Hersfelder Straße. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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