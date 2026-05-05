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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gärtnerei und versuchter Einbruch in ein Friedhofsgebäude - Versuchter Einbruch in Schule

Vogelsberg (ots)

Einbruch in Gärtnerei und versuchter Einbruch in ein Friedhofsgebäude

Alsfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (30.04.), 15.15 Uhr, bis Freitag (01.05.), 09 Uhr, drangen Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise in eine Gärtnerei im Reibertenröder Weg ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, versuchten eine Schreibtischschublade gewaltsam zu öffnen und entwendeten aus den Räumlichkeiten Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden wird auf 100 Euro beziffert.

Auch ein Friedhofsgebäude im Reibertenröder Weg war im gleichen Tatzeitraum das Ziel unbekannter Täter. Hierzu brachen sie ein Vorhängeschloss auf und hebelten erfolglos an einer Holztür. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Schule

Alsfeld. Unbekannte versuchten am Sonntagnachmittag (03.05.), im Zeitraum von 14.30 bis 15.30 Uhr, sich mit Bohrwerkzeug gewaltsam Zutritt zu einer Schule in der Straße "Krebsbach" zu verschaffen. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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