Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw in Tann

Fulda (ots)

Tann. Am Dienstag, (05.05.) ereignete sich um 13:55 Uhr an der Einmündung der Torgartenstraße und der Straße "Am Kalkofen" ein Verkehrsunfall, bei dem eine 66-jährige aus dem Wartburgkreis mit ihrem Hyundai die Torgartenstraße in Richtung "Am Kalkofen" befuhr. An der Einmündung beider Straßen achtete sie nicht auf den vorfahrtsberechtigten Linienbus der Rhön-Energie, welcher die Straße "Am Kalkofen" befuhr, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Linienbus war nicht mit Fahrgästen besetzt und befand sich gerade auf der Aussetzfahrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 9000 Euro. Der Hyundai musste abgeschleppt werden, der Linienbus konnte trotz seiner Beschädigungen auf eigenen Rädern bis zur nächsten Werkstatt fahren.

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