POL-OH: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw in Tann
Fulda (ots)
Tann. Am Dienstag, (05.05.) ereignete sich um 13:55 Uhr an der Einmündung der Torgartenstraße und der Straße "Am Kalkofen" ein Verkehrsunfall, bei dem eine 66-jährige aus dem Wartburgkreis mit ihrem Hyundai die Torgartenstraße in Richtung "Am Kalkofen" befuhr. An der Einmündung beider Straßen achtete sie nicht auf den vorfahrtsberechtigten Linienbus der Rhön-Energie, welcher die Straße "Am Kalkofen" befuhr, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Linienbus war nicht mit Fahrgästen besetzt und befand sich gerade auf der Aussetzfahrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 9000 Euro. Der Hyundai musste abgeschleppt werden, der Linienbus konnte trotz seiner Beschädigungen auf eigenen Rädern bis zur nächsten Werkstatt fahren.
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell