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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Zusammenstoß zwischen Linienbus und Sattelzug auf der BAB 7

Kirchheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (05.05.), gegen 7.10 Uhr, kam es auf der BAB 7 im Bereich der Anschlussstelle Kirchheim in Fahrtrichtung Norden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Sattelzug. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6268572)

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 37-jährige Fahrer eines Linienbusses von Kirchheim kommend auf die BAB 7 auf, wobei es im Bereich des Einfädelungsstreifens zum Zusammenstoß mit dem Sattelzug eines 52-jährigen Fahrers aus der Ukraine kam, der die BAB 7 vom Hattenbacher Dreieck kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld West befuhr. Der Bus wurde in der Folge des Anstoßes nach rechts auf einen dortigen Parkplatz abgewiesen. Dort kollidierte er zunächst mit dem Auflieger eines geparkten Sattelzuges und einem weiteren Fahrzeuggespann, bevor er im Grünstreifen zum Stehen kam.

Der Bus war zum Unfallzeitpunkt nach derzeitigen Erkenntnissen mit 14 Fahrgästen - vornehmlich Schülerinnen und Schüler - besetzt. Diese konnten durch die Einsatzkräfte in das umgehend in Kirchheim eingerichtete Betreuungszentrum gebracht und dort versorgt werden.

Im Verlauf des Unfallgeschehens verletzten sich der Busfahrer, sowie eine 13-jährige Mitfahrerin nach ersten Einschätzungen leicht - beide wurden zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter beauftragt.

Neben Einsatz- und Rettungskräften war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der entstandenen Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 150.000 Euro.

Für die Dauer der Maßnahmen am Unfallort kam es im Bereich der Anschlussstelle Kirchheim für rund dreieinhalb Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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