Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Fahrrad - Zeugenaufruf - Kabeldiebstahl an Photovoltaikanlage - Erneute Einbrüche in Schulgebäuden

Fulda (ots)

Diebstahl von Fahrrad

Künzell. Unbekannte entwendeten am Montagvormittag (04.05.), im Zeitraum von 08.05 Uhr bis 13.15 Uhr, ein schwarz/graues E-Mountainbike der Marke Cube Reaction Hybrid Pro 500. Das Fahrrad befand sich vor einer Schule im Hahlweg in Bachrain und war mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugenaufruf - Kabeldiebstahl an Photovoltaikanlage

Flieden. Am Sonntag (03.05.), gegen 19 Uhr, stellte die Betreiberfirma der Photovoltaikanlage an der L 3141 zwischen Flieden und dem Ortsteil Rückers zunächst einen Ausfall des Systems fest. Als sich ein Mitarbeiter des Betreibers vor Ort ein Bild von dem Schaden machte, staunte er nicht schlecht. Unbekannte hatten unmittelbar vor der Störung das Zugangstor zum Gelände aufgedrückt, die Kabel zwischen den Modulen durchtrennt und diese im Anschluss mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Angaben zum entstandenen Sachschaden und der Wert des Diebesgutes können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat möglicherweise zu oben genanntem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder hat auffällige Personen/ Fahrzeugen in der Nähe der Tatörtlichkeit gesehen? Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Erneute Einbrüche in Schulgebäuden

Fulda. Zwischen Donnerstag (30.04.), 16 Uhr, und Montag (04.05.), 07.30 Uhr, kam es erneut zu einem Einbruch in ein Schulgebäude in der Abt-Richard-Straße. Unbekannte Täter begaben sich auf die Dachfläche des Gebäudes und warfen von dort aus mit Steinen Fenster ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Darüber hinaus entleerten sie zwei Feuerlöscher in den Räumen und verursachten dadurch zusätzlichen Sachschaden. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich wenige Tage ebenfalls in der Schule. Wir berichteten bereits am Montag (04.05.) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6268322

Auch in der Buseckstraße verschafften sich Unbekannte in dem gleichen Tatzeitraum Zutritt über ein offenstehendes Tor zum Gelände einer Schule. Anschließend begaben sie sich zum Verwaltungsgebäude, wo sie mittels eines Steins ein Fenster beschädigten, dieses anschließend öffneten und in das Gebäude gelangten. Dort entwendeten die Unbekannten eine Geldkasse mit Münzgeld. Innerhalb des Gebäudes entleerten die Täter auch hier zwei Feuerlöscher. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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