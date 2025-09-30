Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 36-Jähriger wegen des Verdachts auf gewerbsmäßiges Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge und unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Mann erlassen. Dem marokkanischen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, er treibe Handel mit Betäubungsmitteln und mit Cannabis, jeweils in nicht geringer Menge. Außerdem wird ihm zur Last gelegt, er treibe Handel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln.

Am Montagabend, 29.09.2025, wurden Beamte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt gegen 22:45 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf eine Auseinandersetzung in der Moltkestraße aufmerksam. Auf dem Skulpturenplatz der Kunsthalle gerieten eine männliche und eine weibliche Person in einen Streit. Die Beamten trennten die beiden streitenden Personen voneinander und wie sich im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen herausstellte, hatte der 36-jährige Tatverdächtige in seiner am Körper getragenen Bauchtasche mehrere Ecstasytabletten, Kokain sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag bei sich. Außerdem wurde im Verlauf des Einsatzes ein Rucksack aufgefunden, der dem 36-Jährigen zugeordnet werden konnte. Hierin befanden sich Cannabis sowie Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und verschreibungspflichtige Medikamente.

Am Dienstag, 30.09.2025, wurde der 36-jährige Mann dem zuständigen Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell