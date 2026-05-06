POL-OH: Farbschmiererei auf Schulhof

Fulda (ots) - Tann. Am Dienstag, (05.05.) ereignete sich um 13:55 Uhr an der Einmündung der Torgartenstraße und der Straße "Am Kalkofen" ein Verkehrsunfall, bei dem eine 66-jährige aus dem Wartburgkreis mit ihrem Hyundai die Torgartenstraße in Richtung "Am Kalkofen" befuhr. An der Einmündung beider Straßen achtete sie nicht auf den vorfahrtsberechtigten Linienbus der Rhön-Energie, welcher die Straße "Am Kalkofen" ...

mehr