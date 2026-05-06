POL-OH: Farbschmiererei auf Schulhof
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Ludwigsau. In der Nacht von Montag (04.05.), 17 Uhr, auf Dienstag (05.05.), 06.30 Uhr, beschmierten Unbekannte mehrere Fenster und Türen einer Schule in der Lutherstraße in Friedlos mit grüner Farbe. Hierdurch entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Steffen Heil)
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