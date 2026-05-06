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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmiererei auf Schulhof

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ludwigsau. In der Nacht von Montag (04.05.), 17 Uhr, auf Dienstag (05.05.), 06.30 Uhr, beschmierten Unbekannte mehrere Fenster und Türen einer Schule in der Lutherstraße in Friedlos mit grüner Farbe. Hierdurch entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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