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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Alter Dülmener Landweg/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 12 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Olfen am Sonntag (17.05.26) die Kreisstraße 8. Ein entgegenkommendes weißes Auto zog im Zuge eines Überholvorgangs auf die Gegenfahrbahn, sodass der Olfener zur Verhinderung eines Zusammenstoßes eine Vollbremsung einleiten musste. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der 31-Jährige erlitt im Nachgang Schmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Der Fahrer des weißen Autos überholte zwei Fahrradfahrer. Die Polizei in Lüdinghausen bittet diese und weitere Zeugen, sich unter 02591-793711 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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