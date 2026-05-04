Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmierereien
Herdorf (ots)
Wie am Samstagmorgen, 02.05.2026, bei der Polizeiinspektion Betzdorf angezeigt wurde, beschmierte eine bislang unbekannte Täterschaft in der Körnerstraße mittels weißer Farbe eine private Grundstücksmauer mit mehreren Smileys sowie eine weitere, gegenüberliegende Mauer der Stadt Herdorf mit dem Schriftzug "MX".
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
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