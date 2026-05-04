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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Flucht

Daaden (ots)

Am Samstag, 02.05.2026, erhielt die Polizei Betzdorf gegen 18:15 Uhr durch eine Zeugin den Hinweis auf einen Verkehrsunfall in der Straße "Zur Hüllbuche", wobei sich der Verursacher unerlaubt entfernt haben soll. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung fand vor Ort den beschädigten, geparkten Mercedes einer 57-jährigen Geschädigten vor. Ein Unfallverursachendes Fahrzeug war nicht mehr vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam der 71-jährige spätere Beschuldigte hinzu, und gab sich gegenüber den Beamten als Unfallverursacher zu erkennen. Dieser war zuvor mit seinem VW beim Vorbeifahren gegen das geparkte Fahrzeug, und anschließend nach Hause gefahren. Bei dem Mann konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden, welche durch einen mit knapp 1,3 Promille positiven Atemalkoholtest bestätigt wurde.

Dem 71-jährigen Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen; sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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