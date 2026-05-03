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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Golfclub

Windhagen (ots)

Am Freitagabend, den 01.05.2026 kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Golfclub in der Brunnenstraße in Windhagen. Durch bislang unbekannte Täter wurde zu diesem Zweck eine Tür zu den Büroräumen gewaltsam geöffnet. Nach erster Einschätzung wurde Bargeld entwendet.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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