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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung mit Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

Am Sonntagvormittag dem 03.05.2026 gegen 11:00 Uhr kam es in der Asbacher Straße im Bereich der dortigen Ampelanlage zu einer Straßenverkehrsgefährdung und infolgedessen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein dunkler BMW- Kombi überholte im dortigen Einmündungsbereich rücksichtslos und grob verkehrswidrig eine Fahrzeugschlange. Hierbei kollidierte das überholende Fahrzeug mit einem Fahrzeug in der Fahrzeugschlange. Anschließend fuhr der Unfallverursacher in Richtung B 42 davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644-9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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