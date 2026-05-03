Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verfolgungsfahrt Irlich

Neuwied (ots)

Am Mittag des 03.05.2026 kam es in der Ortslage Irlich zu einer Verfolgungsfahrt mit einem silbernen Mercedes, der sich versuchte, der Kontrolle der Polizei zu entziehen. Das Fahrzeug konnte schließlich angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden.

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