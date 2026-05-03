POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Neuwied (ots) - Im Zeitraum 30.04.2026 - 02.05.2026 kam es zu gleich zwei Taschendiebstählen zum Nachteil älterer Personen. In einem Fall am 30.04.2026 gegen 16:30 Uhr ereignete sich der Diebstahl auf Höhe der Kreisverwaltung Neuwied, als sich die 80-jährige Geschädigte auf dem Weg ins Kaufland befand. Hierbei wurde die Geschädigte laut eigenen Angaben von zwei Frauen verfolgt, die wohl in einem unbeobachteten ...

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