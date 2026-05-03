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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Neuwied (ots)

Im Zeitraum 01.05.2026/22:00 Uhr - 02.05.2026/18:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Kirmeswiese in der Hans-Böckler-Straße in Neuwied-Niederbieber ein schwarzer VW Passat beschädigt. Hierbei zerkratzten unbekannte Täter die Fahrer- und Beifahrerseite des VW Passat und verursachten Sachschaden. Zeugen, die Hinweise auf mögliche tatverdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-878110 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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