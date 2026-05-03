Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden durch betrunkenen Fahrradfahrer

Neuwied (ots)

Am 30.04.2026 gegen 15:44 Uhr ereignete sich auf der Aubachstraße in NR-Niederbieber ein Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen Radfahrer und einem 36-jährigen Fahrer eines Citroen. Der Radfahrer fuhr zunächst auf dem Gehweg und wich aufgrund eines geparkten PKW kurz auf die Fahrbahn aus. Hierbei geriet der Radfahrer auf die Fahrspur des Citroen und es kam zum Unfall. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und erlitt mehrere Wunden an den Armen. Zusätzlich entstanden Schäden am Fahrrad und am unfallbeteiligten PKW im niedrigen dreistelligen Bereich.

Bei der Unfallaufnahme konnten beim Radfahrer Hinweise auf eine Alkoholisierung erlangt werden, die ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte. Der Radfahrer wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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