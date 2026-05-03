Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung - Geschädigte gesucht

Buchholz / Windhagen (ots)

Buchholz/Windhagen - Am Samstag, den 02.05.2026 gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei in Straßenhaus ein PKW VW Golf mit polnischer Zulassung gemeldet, der auf der Strecke von Buchholz in Richtung Stockhausen - Windhagen in auffälliger Weise geführt wurde. Der PKW-Fahrer soll hierbei mehrfach in den Gegenverkehr geraten und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Im Rahmen der Kontrolle des Fahrzeuges in der Ortslage Windhagen konnte festgestellt werden, dass der 41-jährige PKW-Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Etwaige Zeugen/Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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