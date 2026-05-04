Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter Zweiradfahrer verunfallt

Gebhardshain (ots)

Am 30.04.2026 befuhr der 61-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads gegen 20:45 Uhr die die Hachenburger Straße, um von dort nach links in die Wissener Straße einzubiegen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Bordstein und stürzte. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten Beamte der PI Betzdorf eine deutliche Alkoholisierung des 61-jährigen festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der Führerschein des Beschuldigte wurde beschlagnahmt. Außerdem wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

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