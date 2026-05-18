POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Eichenkamp/ Fahrzeuge aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Drei Firmenfahrzeuge haben Unbekannte am Eichenkamp in Osterwick aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen. Diese standen auf einem Firmengelände. Die Tatzeit liegt zwischen 11.30 Uhr am Samstag (16.05.26) und 6.40 Uhr am Montag (18.05.26). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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