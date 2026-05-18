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Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Eichenkamp/ Fahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Drei Firmenfahrzeuge haben Unbekannte am Eichenkamp in Osterwick aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen. Diese standen auf einem Firmengelände. Die Tatzeit liegt zwischen 11.30 Uhr am Samstag (16.05.26) und 6.40 Uhr am Montag (18.05.26). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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