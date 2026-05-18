Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, A1/ Lkw-Planen aufgeschlitzt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an drei Lkw die Planen der Auflieger aufgeschlitzt. Diese standen auf dem Rastplatz Hasenkämpe Ost an der A1 in Fahrtrichtung Bremen. In einem Fall entwendeten die Täter einen Kanister von der Ladefläche, in einem weiteren gibt es bisher keine Angaben über mögliche Beute und im dritten Fall blieb es bei der aufgeschlitzten Plane. Zudem haben Unbekannte Diesel aus einem Lkw gestohlen. Die Tatzeiten liegen zwischen 18 Uhr am Samstag (16.05.26) und 6.35 Uhr am Sonntag (17.05.26). Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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