Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: PKW-Brand auf der A2 bei Recklinghausen

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Recklinghausen (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, wurde die Feuerwehr Recklinghausen um 11:56 Uhr zu einem PKW-Brand auf die Autobahn 2 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich zwischen den Anschlussstellen Recklinghausen-Ost und Recklinghausen-Süd.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein PKW bereits in Vollbrand.

Trupps unter schwerem Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung vor und konnten das Feuer zügig löschen.

Verletzt wurde niemand.

Während der Löscharbeiten kam es im Bereich der Einsatzstelle zu Verkehrseinschränkungen.

Der Einsatz endete um 12:52 Uhr.

Im Einsatz waren der Einsatzleitdienst sowie der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vor Ort.

Zur Brandursache und Schadenshöhe verweist die Feuerwehr auf die Ermittlungen der Polizei.

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