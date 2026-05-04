Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Wohnungsbrand in Recklinghausen-Süd

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Recklinghausen (ots)

Am Montag, 04.05.2026, wurde die Feuerwehr Recklinghausen um 18:52 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Bochumer Straße in Recklinghausen-Süd alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich der gemeldete Brand. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen.

Trupps unter schwerem Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung vor und konnten das Feuer schnell löschen. Um 19:15 Uhr war das Feuer aus.

Parallel zur Brandbekämpfung wurde ein Anwohner aus einer angrenzenden Wohnung gerettet. Er hatte sich auf das flache Dach des Anbaus auf der Gebäuderückseite begeben und wurde von dort aus über eine Steckleiter in Sicherheit gebracht. Der Mann führte dabei einen größeren Vogelkäfig mit sich. Auch der Vogel konnte durch die Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht werden.

Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten sowie die Kontrolle der weiteren Wohnungen.

Verletzt wurde niemand. Es wurden keine Personen vermisst.

Die Brandwohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Angehörigen unter. Die übrigen Wohnungen sind weiterhin bewohnbar.

Der Einsatz endete um 20:20 Uhr.

Im Einsatz waren der Einsatzleitdienst, der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache sowie der ehrenamtliche Löschzug Süd. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.

Zur Brandursache und Schadenshöhe verweist die Feuerwehr auf die Ermittlungen der Polizei.

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