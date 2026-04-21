Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Wohnungsbrand in voller Ausdehnung - zwei Katzen aus der Wohnung gerettet - keine Personen verletzt

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Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend (21. April 2026) kam es in Recklinghausen-Hillerheide zu einem Wohnungsbrand in voller Ausdehnung. Hierbei wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Zwei Katzen wurden gerettet.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 18:11 Uhr zur Ovelgönnestraße in den Stadtteil Hillerheide alarmiert. Bereits auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte von der Feuer- und Rettungswache aus, konnten diese eine starke Rauchentwicklung wahrnehmen. Bei Eintreffen stand eine Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand, der Brand hatte bereits auf den Balkon der Wohnung sowie die Dachhaut übergegriffen.

Der Einsatzleiter erhöhte umgehend das Alarmstichwort auf die Alarmstufe "Feuer 4" und ließ weitere Kräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle alarmieren. Zeitgleich wurde eine Brandbekämpfung sowohl von außen als auch durch einen Innenangriff mittels Trupps unter Atemschutz eingeleitet.

Zwei Katzen konnten aus der Brandwohnung erfolgreich gerettet werden und wurden nach kurzer notfallmedizinischer Versorgung vor Ort einer weiteren tierärztlichen Behandlung in einer Tierklinik zugeführt. Über den weiteren Zustand der beiden Tiere kann die Feuerwehr keine Auskünfte erteilen.

Alle Bewohner des Brandobjekts konnten sich eigenständig vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Haus retten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das Feuer war um 18:50 Uhr unter Kontrolle. Die anschließenden Nachlöscharbeiten zogen sich bis 20:30 Uhr.

Die Wohnung ist zum jetzigen Zeitpunkt aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen eigenständig anderweitig unter.

Während der Löschmaßnahmen wurden drei parkende PKW vor dem Brandobjekt beschädigt.

Im Einsatz befanden sich die Kräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, die Einsatzleitdienste, die ehrenamtlichen Einheiten Süd, Ost, Suderwich und Hochlar sowie der Rettungsdienst mit einem RTW und einem Notarzt. Durch die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzugs Altstadt und der Drehleiter des Löschzugs Suderwich wurde die Feuer- und Rettungswache besetzt. Der Einsatz endete um 20:50 Uhr.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und Schadenshöhe.

Durch den Einsatz und die anschließenden notwendigen Sperrungen kam und kommt es weiterhin anhaltend zu Verkehrseinschränkungen.

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