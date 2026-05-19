Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Ein 22-jähriger Coesfelder soll am Montag (18.05.26) unter Drogen einen E-Scooter gefahren haben. Gegen 17.45 Uhr verlief ein freiwilliger Drogenvortest an der Bahnhofstraße positiv auf Cannabiskonsum. Der 22-Jährige Mann räumte ein, am Tag zuvor einen Joint geraucht zu haben. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein. Zudem stellten sie den E-Scooter sicher, da der 22-Jährige keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnte. Darüber hinaus fertigten die Polizisten aufgrund der fehlenden Versicherung eine Anzeige.

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