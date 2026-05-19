PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Ein 22-jähriger Coesfelder soll am Montag (18.05.26) unter Drogen einen E-Scooter gefahren haben. Gegen 17.45 Uhr verlief ein freiwilliger Drogenvortest an der Bahnhofstraße positiv auf Cannabiskonsum. Der 22-Jährige Mann räumte ein, am Tag zuvor einen Joint geraucht zu haben. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein. Zudem stellten sie den E-Scooter sicher, da der 22-Jährige keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnte. Darüber hinaus fertigten die Polizisten aufgrund der fehlenden Versicherung eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 14:09

    POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Eichenkamp/ Fahrzeuge aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Drei Firmenfahrzeuge haben Unbekannte am Eichenkamp in Osterwick aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen. Diese standen auf einem Firmengelände. Die Tatzeit liegt zwischen 11.30 Uhr am Samstag (16.05.26) und 6.40 Uhr am Montag (18.05.26). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 14:01

    POL-COE: Ascheberg, Herbern, A1/ Lkw-Planen aufgeschlitzt

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an drei Lkw die Planen der Auflieger aufgeschlitzt. Diese standen auf dem Rastplatz Hasenkämpe Ost an der A1 in Fahrtrichtung Bremen. In einem Fall entwendeten die Täter einen Kanister von der Ladefläche, in einem weiteren gibt es bisher keine Angaben über mögliche Beute und im dritten Fall blieb es bei der aufgeschlitzten Plane. Zudem haben Unbekannte Diesel aus einem Lkw gestohlen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren